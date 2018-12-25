2018-12-25T16:22:07+03:00
Звезды

В Тюмени появится новая уличная фотовыставка

Она расскажет о исторических личностях, побывавших в городе
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новая уличная фотовыставка «Проездом в Тюмени» откроется на Текутьевском бульваре Тюмени. Она расскажет об исторических личностях, посещавших Тюмень. Среди них – великие исторические личности и люди совсем забытые.

В свое время Тюмень посещали Герхард Миллер и Витус Беринг в составе Второй Камчатской экспедиции, митрополит Лещинский и тысячи безымянных паломников, писатели Федор Достоевский и Антон Чехов, Великий князь Владимир, американский журналист Джордж Кеннан и многие-многие другие.

Одни провели в нашем городе несколько часов, другие прожили несколько лет. Кто-то из «гостей» оставил о Тюмени скупую строчку в дневнике или в письме родным, у кого-то город и его жители стали главными героями больших произведений.

Горожанам представят справки, цитаты, энциклопедические сведения об известных персонах, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Автор и составитель выставочной экспозиции тюменский краевед Валерий Чупин считает, что «все впечатления, оценки, размышления «проезжих» – интересны, ценны и уникальны. Они делают исторический портрет нашего города более ярким, многомерным и неповторимым».

В экспозиции использованы фотографии из Государственного архива Тюменской области, архива Тюменского музейно-просветительского объединения, частных коллекций и электронных ресурсов. Кроме того, использованы материалы, опубликованные в книгах Л. Беспаловой, В. Копылова, А. Петрушина и других исследователей истории города.

Познакомиться с фотоэкспозицией можно будет с 28 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени ищут водителя «Тойоты» с госномером В 744 УТ
Двух тюменок поймали на хищении более 2 миллионов рублей из областного бюджета
В Тюмени на карантин закрыли пять классов
Станция скорой помощи Тюмени получит пять новых автомобилей
ГИБДД рекомендует тюменцам встретить Новый год без долгов по штрафам
Тюменские дачники не согласны с ценами на вывоз мусора
Тюменских филателистов приглашают пополнить свою почтовую коллекцию
Жителя Ишима, который убил жену во время «примирения», ждёт скамья подсудимых
В Тюмени 26 декабря погаснут два светофора
Тюменская организация вернула долг «Водоканалу» в размере 2-х млн рублей
В Тюмени возлюбленная «поздравила» сожителя с днём рождения, всадив ему нож в грудь
Мастера из Магнитогорска будут судить за ожоги тобольского рабочего
На автовокзале Тюмени второй день отменяют международные и межрегиональные рейсы
Тюменский ХК «Рубин» сыграет с орским «Южным Уралом»
Директора тюменского Спецтехстроя ждет суд за долги перед поварами
На территории Тюменской области становится больше историй успеха в бизнесе
Научно-образовательный центр станет местом притяжения тюменской молодежи
На федеральных трассах из-за морозов ломаются фуры, грузовики и пассажирские автобусы
Нескольких замерзающих водителей уже спасли на трассах Тюменской области
Тюменский губернатор встретит Новый год в кругу семьи
На Свердловской магистрали созданы десять детских поездов