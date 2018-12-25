В Тюмени появится новая уличная фотовыставка

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-25T16:22:07+03:00

Она расскажет о исторических личностях, побывавших в городе

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Новая уличная фотовыставка «Проездом в Тюмени» откроется на Текутьевском бульваре Тюмени. Она расскажет об исторических личностях, посещавших Тюмень. Среди них – великие исторические личности и люди совсем забытые.

В свое время Тюмень посещали Герхард Миллер и Витус Беринг в составе Второй Камчатской экспедиции, митрополит Лещинский и тысячи безымянных паломников, писатели Федор Достоевский и Антон Чехов, Великий князь Владимир, американский журналист Джордж Кеннан и многие-многие другие.

Одни провели в нашем городе несколько часов, другие прожили несколько лет. Кто-то из «гостей» оставил о Тюмени скупую строчку в дневнике или в письме родным, у кого-то город и его жители стали главными героями больших произведений.

Горожанам представят справки, цитаты, энциклопедические сведения об известных персонах, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Автор и составитель выставочной экспозиции тюменский краевед Валерий Чупин считает, что «все впечатления, оценки, размышления «проезжих» – интересны, ценны и уникальны. Они делают исторический портрет нашего города более ярким, многомерным и неповторимым».

В экспозиции использованы фотографии из Государственного архива Тюменской области, архива Тюменского музейно-просветительского объединения, частных коллекций и электронных ресурсов. Кроме того, использованы материалы, опубликованные в книгах Л. Беспаловой, В. Копылова, А. Петрушина и других исследователей истории города.

Познакомиться с фотоэкспозицией можно будет с 28 декабря.