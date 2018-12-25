Станция скорой помощи Тюмени получит пять новых автомобилей

СЕГОДНЯ 16:03 2018-12-25T16:12:59+03:00

В них установлено оборудование, которое может работать даже от бортовой сети

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Станция скорой помощи в Тюмени завтра, 26 декабря, получит пять новых автомобилей класса «Б». Все они предназначены для врачебных бригад скорой помощи.

Благодаря новому транспорту медики смогут оперативно оказывать помощь пациентам в квартире, в машине и на улице. АВтомобили оснащены электроотсасывателями с бактериальным фильтром, которые работают не только от сети 220 Вольт, но и от бортовой сети автомобиля 12 Вольт. У них есть также аккумуляторные батареи. Аппараты помогут медикам освободить дыхательные пути, очистить ротовую полость пострадавшего от слюны, рвотных масс и крови.

Каждый автомобиль укомплектован также современной аппаратурой и инструментами, позволяющими спасти пациенту жизнь: полуавтоматический дефибриллятор, телекардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких с функцией подачи кислорода одновременно двум пострадавшим и многое другое.

Двумя новыми автомобилями пополнится автопарк отделения скорой помощи Тобольска, еще один автомобиль отправится в Заводоуковск, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.