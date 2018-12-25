2018-12-25T15:42:37+03:00
Авто

ГИБДД рекомендует тюменцам встретить Новый год без долгов по штрафам

Проверить их наличие можно на портале госуслуг
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

ГИБДД рекомендует тюменцам встретить Новый год без долгов по штрафам. Жителям региона выписано более 1 миллиона 200 тысяч штрафов на общую сумму 894 миллиона рублей. Пока они оплачены почти на 79 процентов.

В ГИБДД напоминают, что оплачивать штраф необходимо в течение шестидесяти дней с момента его наложения. В противном случае суд может наложить штраф в двукратном размере, или назначить административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы до пятидесяти часов.

В отношении нарушителей, не уплативших штрафы в сроки установленные законом, автоинспекторами в уходящем году возбужденно более 6,2 тысяч дел, по результатам рассмотрения которых, судом вынесено более 5 тысяч постановлений о штрафе, около 300 – об административном аресте, и более 500 - о назначении наказания в виде обязательных работ.

Стимулом для добровольной и своевременной оплаты штрафов является уже больше двух лет действующая в российском законодательстве норма, позволяющая уплачивать административные штрафы за большинство нарушений Правил дорожного движения в размере 50%. Это правило действует, если уплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Оперативно узнавать о новых штрафах можно, воспользовавшись онлайн-сервисом «Проверка штрафов» официального сайта Госавтоинспекции, или используя возможности портала государственных услуг www.gosuslugi.ru. Установив приложение «Госуслуги» на смартфон, Вы сможете получать информацию о вынесенных постановлениях за правонарушения в области дорожного движения и оплачивать новые штрафы, не дожидаясь поступления заказного письма с копией постановления по почте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени ищут водителя «Тойоты» с госномером В 744 УТ
Двух тюменок поймали на хищении более 2 миллионов рублей из областного бюджета
В Тюмени на карантин закрыли пять классов
В Тюмени появится новая уличная фотовыставка
Станция скорой помощи Тюмени получит пять новых автомобилей
Тюменские дачники не согласны с ценами на вывоз мусора
Тюменских филателистов приглашают пополнить свою почтовую коллекцию
Жителя Ишима, который убил жену во время «примирения», ждёт скамья подсудимых
В Тюмени 26 декабря погаснут два светофора
Тюменская организация вернула долг «Водоканалу» в размере 2-х млн рублей
В Тюмени возлюбленная «поздравила» сожителя с днём рождения, всадив ему нож в грудь
Мастера из Магнитогорска будут судить за ожоги тобольского рабочего
На автовокзале Тюмени второй день отменяют международные и межрегиональные рейсы
Тюменский ХК «Рубин» сыграет с орским «Южным Уралом»
Директора тюменского Спецтехстроя ждет суд за долги перед поварами
На территории Тюменской области становится больше историй успеха в бизнесе
Научно-образовательный центр станет местом притяжения тюменской молодежи
На федеральных трассах из-за морозов ломаются фуры, грузовики и пассажирские автобусы
Нескольких замерзающих водителей уже спасли на трассах Тюменской области
Тюменский губернатор встретит Новый год в кругу семьи
На Свердловской магистрали созданы десять детских поездов