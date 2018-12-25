СЕГОДНЯ 15:42 2018-12-25T15:42:37+03:00

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ГИБДД рекомендует тюменцам встретить Новый год без долгов по штрафам. Жителям региона выписано более 1 миллиона 200 тысяч штрафов на общую сумму 894 миллиона рублей. Пока они оплачены почти на 79 процентов.

В ГИБДД напоминают, что оплачивать штраф необходимо в течение шестидесяти дней с момента его наложения. В противном случае суд может наложить штраф в двукратном размере, или назначить административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы до пятидесяти часов.

В отношении нарушителей, не уплативших штрафы в сроки установленные законом, автоинспекторами в уходящем году возбужденно более 6,2 тысяч дел, по результатам рассмотрения которых, судом вынесено более 5 тысяч постановлений о штрафе, около 300 – об административном аресте, и более 500 - о назначении наказания в виде обязательных работ.

Стимулом для добровольной и своевременной оплаты штрафов является уже больше двух лет действующая в российском законодательстве норма, позволяющая уплачивать административные штрафы за большинство нарушений Правил дорожного движения в размере 50%. Это правило действует, если уплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Оперативно узнавать о новых штрафах можно, воспользовавшись онлайн-сервисом «Проверка штрафов» официального сайта Госавтоинспекции, или используя возможности портала государственных услуг www.gosuslugi.ru. Установив приложение «Госуслуги» на смартфон, Вы сможете получать информацию о вынесенных постановлениях за правонарушения в области дорожного движения и оплачивать новые штрафы, не дожидаясь поступления заказного письма с копией постановления по почте.