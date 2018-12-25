Тюменские дачники не согласны с ценами на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-25T15:02:37+03:00

Многие из них зимой не живут, но платить все равно должны

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«Мусорный» вопрос обсудили дачники и садоводы Тюмени с активистами Общероссийского народного фронта, представителями областной Общественной палаты, облдумы и органов исполнительной власти.

С 1 января 2019 года вступает в силу новый федеральный закон, который обязывает взимать плату за вывоз мусора из товариществ. Функции по обращению с мусором возложены на единого регионального оператора. К 25 декабря все садовые общества уже должны заключить договоры с ним.

Плата за обращение с отходами предусмотрена с 1 кв. м земли, с чем не согласны собственники участков, сообщает пресс-служба Тюменского отделения Общероссийского народного фронта. В некоторых отдаленных от города обществах постоянно проживают лишь 10% землевладельцев, а брать плату будут с каждого ежемесячно круглый год.

По мнению дачников, решение об увеличении тарифа на вывоз, утилизацию и захоронение отходов в шесть раз ошибочно, передает пресс-служба Тюменского отделения ОНФ.

Представитель регионального оператора отметил, что договоры на вывоз мусора можно будет заключать индивидуально, с каждым дачником отдельно. Для этого председатели обществ могут предоставить решения общих собраний о заключении таких договоров с указанием участков, где граждане проживают, а где нет.

- Установить, проживает кто-то на участках маловероятно в такие сжатые сроки. Большинство дачников живут в городе и уже платят за свои отходы. На дачах плату надо взимать не с квадратного метра, а по фактическому объему отходов, тогда не будет «задвоения», - считает член регионального штаба ОНФ в Тюменской области, эксперт тематической площадки «Экология», член Общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов. - Любая реформа должна быть «мягкой» для населения, в противном случае население настраивается против всех этих изменений.

Помимо вопроса о плате за обращение с ТКО встал вопрос о покупке контейнеров и оборудовании площадок. Выяснилось, что у многих обществ своих контейнеров нет, а те, что есть, принадлежат возчикам ТБО. С первого января договоры с возчиками ТБО будут прекращены и свои контейнеры они у обществ заберут. Средств на приобретение контейнеров у многих дачников нет.

- Когда такие новации вводятся, государство должно брать на себя часть расходов либо предложить механизм по решению проблемы. Большинство дачников – это пенсионеры, затраты на приобретение контейнеров и оборудование контейнерных площадок могут быть для них непосильными, – добавил Фахрутдинов.