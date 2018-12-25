2018-12-26T16:38:16+03:00
Общество

Тюменских подростков через игру учат интернет-безопасности

Турниры уже прошли в Тобольске, Ишиме и Тюмени
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменских подростков через игру учат интернет-безопасностиТюменских подростков через игру учат интернет-безопасности
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Все больше детей имеют возможность пользоваться интернетом. Однако в Сети содержится огромное количество информации, вредной для них. В связи с этим актуальной становится задача обеспечения безопасности детей в глобальной паутине.

Как это сделать, если не в игровом процессе. Осенью 2018 года в Тюменской области стартовал цикл обучающих интеллектуальных игр, построенных по принципу «Что? Где? Когда?». Участники отвечают на вопросы, посвященные интернет-безопасности, правилам поведения в Сети, обсуждают опасные ситуации, связанные с интернетом, чтобы выбрать оптимальный вариант поведения. Турниры уже прошли в Тобольске, Ишиме и Тюмени.

Вопросы к играм составляются на основе той информации об интернет-угрозах и кибербезопасности, которую необходимо знать подросткам (12–14 лет), выходящим в интернет без усиленного контроля родителей.

- Благодаря играм дети знакомятся с законодательством РФ, касающимся нарушений в Сети, узнают, как поступить при кибертроллинге и кибербуллинге, о безопасных паролях и правилах общения в интернете. Так как процесс проходит в игровой форме, дети лучше запоминают информацию, – пояснила организатор игр Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Все вопросы – практические, эти знания помогут подросткам безопасно пользоваться интернетом и социальными сетями. Один из блоков учит игроков правильно составлять пароли для своих профилей (более 8 знаков, включая заглавные и строчные буквы, цифры, символы). Также предусмотрены вопросы, связанные с травлей в интернете и физическим здоровьем при использовании гаджета. В общей сложности за игру команды отвечают на 14 вопросов. После каждого турнира проходит обсуждение: у детей спрашивают, какие вопросы им больше понравились, что запомнилось и т. д. Формат игры дает детям гораздо больше, чем лекции, считают организаторы. Примером служит одна из первых игр в Тобольске (на площадке «Центра содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей»). Ее юные участники, с опаской относящиеся ко всему новому, активизировались уже к 3–4 вопросу.

2019 год начнется с международной игры – по три команды из Тюмени и Петропавловска (Казахстан) будут соревноваться с помощью видеосвязи.

Организаторы с радостью поделятся наработками по играм, пришлют вопросы и инструкцию при запросе на почту ekashkarova@gmail.com.

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