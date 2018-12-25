Жителя Ишима, который убил жену во время «примирения», ждёт скамья подсудимых

СЕГОДНЯ 13:59 2018-12-25T13:59:12+03:00

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Ишимский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Ишима. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина обвиняется в убийстве.

По версии следствия, 9 октября 2018 около 10.40 обвиняемый приехал на работу к своей супруге с букетом цветов. Как позже рассказал сам мужчина, таким образом он хотел помириться с женой, с которой находился в ссоре. Однако примирения не произошло, зато произошла словесная перепалка. Мужчина достал нож и ударил им женщину прямо в сердце. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.