Жителя Ишима, который убил жену во время «примирения», ждёт скамья подсудимых
Ишимский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Ишима. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина обвиняется в убийстве.
По версии следствия, 9 октября 2018 около 10.40 обвиняемый приехал на работу к своей супруге с букетом цветов. Как позже рассказал сам мужчина, таким образом он хотел помириться с женой, с которой находился в ссоре. Однако примирения не произошло, зато произошла словесная перепалка. Мужчина достал нож и ударил им женщину прямо в сердце. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.