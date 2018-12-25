В Тюмени 26 декабря погаснут два светофора

СЕГОДНЯ 13:49 2018-12-25T13:49:47+03:00

Это связано с плановыми работами на электросетях

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В Тюмени завтра, 26 декабря, с 14 до 16 часов отключат сразу два светофора. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

Регулировщики погаснут на следующих перекрёстках:

- ул. Республики – ул. Парфёнова;

- ул. Республики – ДК «Строитель» (на пешеходном переходе).

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.