В Тюмени 26 декабря погаснут два светофора
Это связано с плановыми работами на электросетях
В Тюмени 26 декабря погаснут два светофораФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени завтра, 26 декабря, с 14 до 16 часов отключат сразу два светофора. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.
Регулировщики погаснут на следующих перекрёстках:
- ул. Республики – ул. Парфёнова;
- ул. Республики – ДК «Строитель» (на пешеходном переходе).
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.