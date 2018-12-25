Тюменская организация вернула долг «Водоканалу» в размере 2-х млн рублей
Руководство погасило сразу всё
Тюменская организация вернула долг «Водоканалу» в размере 2-х млн рублейФото: Татьяна Коркина
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Тюменская организация оплатила долг после запрета на регистрацию недвижимости в областной столице. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области, организация задолжала ООО «Тюмень Водоканал» порядка 2-х млн рублей, но в установленный срок задолженность своевременно не была погашена.
Судебный пристав-исполнитель выявил у должника недвижимое имущество, в отношении которого вынес запрет на совершение регистраций. Получив это уведомлений, руководство организации погасило все долги.