СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-25T12:51:54+03:00

В Тюмени возлюбленная «поздравила» сожителя с днём рождения, всадив ему нож в грудь Фото: Татьяна Коркина

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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней безработной, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что в общежитии по улице Судостроителей между двумя сожителями возник конфликт. Отпраздновав день рождения в гордом одиночестве, мужчина ждал свою возлюбленную, которая находилась на работе. Когда женщина вернулась домой, они начали праздновать и распивать алкоголь. Именинник начал оказывать ей знаки внимания, однако женщина начала с ним ругаться, схватила нож и ударила им мужчину в грудную клетку.

Теперь ей может грозить до 10 лет лишения свободы.