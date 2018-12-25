Мастера из Магнитогорска будут судить за ожоги тобольского рабочего

СЕГОДНЯ 12:25 2018-12-25T12:28:23+03:00

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Мастера из Магнитогорска будут судить за ожоги рабочего на Тобольской промплощадке компании СИБУР.

ЧП произошло 25 июня. Двое рабочих выполняли антикоррозийное покрытие установки в комплексе электропарогенерации и допустили возгорание. В результате, один из них получил ожоги 2-3 степени около 50% поверхности тела.

При расследовании уголовного дела следователи пришли к выводу, что ЧП произошло по вине мастера по ремонту оборудования из Магнитогорска, сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда. Мастер обязан был контролировать соблюдение техники безопасности. Тем не менее допустил использование электрической переноски с нарушенной изоляцией внутри емкости, где была пожароопасная смесь. Не проследил, что рабочий не надел куртку от специального костюма. Кроме того, были нарушены условия нанесения грунтовки внутри емкости.

Теперь мастеру предстоит ответить за данные нарушения в соотвествии с частью 1 ст. 216 УК РФ. Как сообщили в областной прокуратуре, ему грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до пяти лет.