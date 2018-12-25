На автовокзале Тюмени второй день отменяют международные и межрегиональные рейсы
Сегодня также работают маршруты в дальние районы области
На автовокзале Тюмени второй день отменяют международные и межрегиональные рейсыФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский автовокзал второй день из-за морозов отменяет медугородные и межрегиональные рейсы. Сегодня, 25 декабря, вновь остались в Тюмени автобусы на Ханты-Мансийск, Шадринск, Екатеринбург, Петропавловск и Бишкек.
Кроме того, сегодня не пришли в Тюмень автобусы из Абатского, Аромашевского, Армизонского, Бердюжского, Казанского и Упоровского районов. В эти районы не возможно уехать и из Тюмени.
Как сложится ситуация завтра, 26 декабря, на автовокзале пока не прогнозируют. По прогнозам синоптиков, трескучие морозы начнут ослабевать только 27 декабря.