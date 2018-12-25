Тюменский ХК «Рубин» сыграет с орским «Южным Уралом»

СЕГОДНЯ 11:49 2018-12-25T12:30:38+03:00

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Тюменский ХК «Рубин» сегодня, 25 декабря, сыграет с орским «Южным Уралом». Встреча состоится в рамках чемпионата ВХЛ.

Набрав 36 очков, «Южным Уралом» занимает двадцатое место в таблице. В активе сибиряков на 20 баллов больше. Они идут четвёртыми.

Орчане вышли победителями в восьми из восемнадцати домашних матчей. Процент реализации ими большинства равен 18, 2. В меньшинстве были заброшены две шайбы, в большинстве пропущены три. В октябре «Рубин» одолел «Южный Урал» на домашнем льду – 3:0.

В прошлом сезоне тюменцы в Орске уступили – 3:4. Предыдущая победа тюменцев на орском льду состоялась 13 сентября 2016 года – 3:2.