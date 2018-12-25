Директора тюменского Спецтехстроя ждет суд за долги перед поварами

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-25T11:34:59+03:00

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В Тюмени перед судом предстанет бывший директор ООО «Спецтехстрой». Его обвиняют в за невыплате зарплаты пяти сотрудникам.

Установлено, что в 2017 году на предприятии начали задержки зарплаты. Люди стали жаловаться в прокуратуру и руководству трижды было внесено представление, заявления о взыскании зарплату также направлялись в суд и объявлялось предостережение.

Кроме того, были возбуждены административные дела на директора и саму компанию. В итоге руководитель был оштрафован на 10 тысяч рублей, а организация - на 30 тысяч рублей. Но долги так и остались. В июле 2018 года следственными органами по заявлению одного из бывших работников было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, обвиняемый не заплатил 5 бывшим работникам (главному бухгалтеру, главному инженеру, старшему повару, повару-кондитеру и помощнику повара). Общая сумма заждолженности составляет более 366 тысяч рублей.

В июне 2018 года «Спецтехстрой» признан банкротом и на нем введено конкурсное управление.

Теперь директору предприятия грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до 3 лет.