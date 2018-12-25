На территории Тюменской области становится больше историй успеха в бизнесе

СЕГОДНЯ 11:13 2018-12-25T11:13:19+03:00

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Тюменская область продолжит активную работу по привлечению инвесторов. Отзывы, получаемые от тех, кто уже реализовал свои проекты на территории региона, самая лучшая реклама субъекта. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в рамках своей пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в атриуме Музейного комплекса имени Словцова.

- Самая лучшая реклама региона – это, что передают из уст в уста предприниматели, имеющие успешный опыт реализации проектов в Тюменской области. Когда бизнесмены в своем кругу рассказывают о положительной практике работы в нашем субъекте, это зачастую эффективнее, чем презентация территории профильными чиновниками, - пояснил Александр Моор.

Предприниматели в поисках новых точек вложения капитала, активно изучают территорию читают прессу, смотрят рейтинги. Многое зависит от личного общения с руководством региона, с властью на местах и в совокупности получив впечатление, принимают решение.

- Предела совершенства нет никогда, особенно в условиях, когда идет серьезная конкуренция между регионами страны за капитал, за интересные инвестиционные проекты. Поэтому мы продолжим анализировать те меры поддержки, которые у нас есть, реагировать на те запросы, которые есть и формировать новые, - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор добавил, что сегодня на территории региона сложилась уже не одна предпринимательская история успеха. Это хороший показатель и призыв не сбавлять темпов в привлечении инвесторов.