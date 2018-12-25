Научно-образовательный центр станет местом притяжения тюменской молодежи

СЕГОДНЯ 10:51 2018-12-25T10:51:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Первые пять научно-образовательных центра должны представить документы на участие в проекте уже 1 июля 2019 года. В этой первой волне подать свою заявку планирует и большая Тюменская область. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в рамках своей пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в атриуме Музейного комплекса имени Словцова.

Губернатор отметил, что Ямал, Югра и юг Тюменской области уже создали рабочую группу и провели две стратегические сессии.

- В ближайшее время Центр должен определится со специализацией. Идем в этот проект тремя регионами, каждый из которых найдет свои точки приложения уникальных знаний. Ямал – это все, что связано с технологиями холодного мира. Югра – это, конечно, нефтегазодобыча, переработка углеводородов. Юг Тюменской области – это, прежде всего, агротехнологии. Вот на этих ключевых направлениях мы хотим сконцентрироваться, - пояснил Александр Моор.

По словам губернатора, в настоящее время идет анализ заделов в научной работе. Предстоит определиться с индустриальными партнерами. Научно-образовательный центр сложится только тогда, когда появиться заказчик конкретного продукта, уверен Александр Моор.

- Сейчас нам нужно совместно с научными института и вузами определить точки прорыва. Определиться с направлениями, актуальными для наших партнеров и готовить документы на участие в конкурсе, - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона выразил уверенность, что создание Научно-образовательного центра – станет новым стимулом развития экономики, позволит молодым талантливым ребятам не уезжать учиться и работать в другие регионы России, а иметь возможность реализовывать свой потенциал на местах.