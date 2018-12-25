2018-12-25T10:48:34+03:00
Авто

На федеральных трассах из-за морозов ломаются фуры, грузовики и пассажирские автобусы

На время аномального холода дороги патрулируют каждые два часа
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Одиннадцать случаев вынужденной остановки автомобилей зафиксировано за последние несколько суток на федеральных трассах Уральского федерального округа. Дорожные службы «Уралуправтодора» оказывают помощь всем водителям во время морозов.

В большинстве случаев причина остановки — поломка из-за низкой температуры. В сильный мороз с такими проблемами чаще других сталкиваются водители большегрузного транспорта.

Так, 23 декабря на 191-м километре автодороги Р-351 ЕкатеринбургТюмень сломался автобус, в котором ехало 15 взрослых и трое детей. При помощи сотрудников ГИБДД пассажиров перевезли в теплое место. 24 декабря на 837-м километре трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск помощь была предложена водителю КамАЗа, у которого примерзла трубка. В этот же день на той же автодороге дорожные службы пришли на помощь водителю фуры, у которой замерзло дизельное топливо.

На время аномальных морозов организовано круглосуточное патрулирование каждые два часа. Дорожники готовы отбуксировать остановившуюся технику, обогреть людей и доставить их в безопасное место до прихода техпомощи. На время ожидания дежурные бригады огораживают заглохшее транспортное средство сигнальными конусами и знаком «Объезд препятствия» или, если машина не мешает проезду, дорожный мастер держит ситуацию под контролем. О каждом таком случае информация незамедлительно передается в круглосуточную Дорожно-диспетчерскую службу «Уралуправтодора».

По прогнозам синоптиков, аномально морозная погода сохранится как минимум до 27 декабря. В эти дни водителей призывают быть особенно бдительными, соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условия. По возможности исключать поездки на дальние расстояния во время трескучих морозов.

Попросить о помощи, сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Свердловской областей можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Научно-образовательный центр станет местом притяжения тюменской молодежи
Нескольких замерзающих водителей уже спасли на трассах Тюменской области
Тюменский губернатор встретит Новый год в кругу семьи
На Свердловской магистрали созданы десять детских поездов
Жителей Тюмени призывают сообщать о бездомных в службу «Социальный экспресс»
АО «Транснефть – Сибирь» участвует в реализации социальных проектов на Ямале
Морозы продолжаются: отменены занятия в школах Тюмени и у второй смены
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
Тюменским участникам конкурса "Лидеры России" предстоит решить одну из социальных проблем региона
В тюменском Суходолье в 2019 году откроют новую школу
Я встречаю Новый год трезво: тюменцев 1 января приглашают на бесплатную тренировку
Один человек спасен и 12 эвакуированы: в Тюмени горел жилой дом
Александр Моор подведет итоги уходящего года в Тюменской области
В Тюмени СТО на Одесской тушили 5 часов
Тюменцев просят рассказать бездомным о Пункте обогрева
В школах Тюмени Актировка. Занятия с 1 по 9 классы отменены
Погода 25 декабря в Тюмени: трескучий мороз
АО «Транснефть – Сибирь» участвует в реализации социальных проектов на Ямале
В Тюменской области завершился цикл игр по кибер-безопасности для подростков
В Тюмени повышается стоимость проезда в городских автобусах
В Тюмени выясняют причины гибели 69-летней женщины на пожаре
Бездомный тюменец убил подругу знакомого и закопал в снегу
Тюменские поисковики готовят уникальный сборник медальонов
В Тюменскую область пришла аномально холодная погода