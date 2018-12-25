На федеральных трассах из-за морозов ломаются фуры, грузовики и пассажирские автобусы

СЕГОДНЯ 10:45 2018-12-25T10:48:34+03:00

На время аномального холода дороги патрулируют каждые два часа

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Одиннадцать случаев вынужденной остановки автомобилей зафиксировано за последние несколько суток на федеральных трассах Уральского федерального округа. Дорожные службы «Уралуправтодора» оказывают помощь всем водителям во время морозов.

В большинстве случаев причина остановки — поломка из-за низкой температуры. В сильный мороз с такими проблемами чаще других сталкиваются водители большегрузного транспорта.

Так, 23 декабря на 191-м километре автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень сломался автобус, в котором ехало 15 взрослых и трое детей. При помощи сотрудников ГИБДД пассажиров перевезли в теплое место. 24 декабря на 837-м километре трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск помощь была предложена водителю КамАЗа, у которого примерзла трубка. В этот же день на той же автодороге дорожные службы пришли на помощь водителю фуры, у которой замерзло дизельное топливо.

На время аномальных морозов организовано круглосуточное патрулирование каждые два часа. Дорожники готовы отбуксировать остановившуюся технику, обогреть людей и доставить их в безопасное место до прихода техпомощи. На время ожидания дежурные бригады огораживают заглохшее транспортное средство сигнальными конусами и знаком «Объезд препятствия» или, если машина не мешает проезду, дорожный мастер держит ситуацию под контролем. О каждом таком случае информация незамедлительно передается в круглосуточную Дорожно-диспетчерскую службу «Уралуправтодора».

По прогнозам синоптиков, аномально морозная погода сохранится как минимум до 27 декабря. В эти дни водителей призывают быть особенно бдительными, соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условия. По возможности исключать поездки на дальние расстояния во время трескучих морозов.

Попросить о помощи, сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Свердловской областей можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).