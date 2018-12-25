2018-12-25T10:34:35+03:00
Авто

Нескольких замерзающих водителей уже спасли на трассах Тюменской области

Патрулирование дорог проходит постоянно
Маргарита КАЛИНКИНА
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Нескольких замерзающих водителей уже спасли на трассах Тюменской области. Фото ГИБДД Тюменской областиНескольких замерзающих водителей уже спасли на трассах Тюменской области. Фото ГИБДД Тюменской области
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На федеральных и областных автодорогах Тюменской области проходит патрулирование сотрудниками ГИБДД. Автоинспекторы помогают водителям, чьи машины заглохли из-за морозов. В регионе температура воздуха вторые сутки опускается до -35 градусов. а в Тобольском и Уватском районах еще ниже.

Так, в Тобольском районе на 220-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск автоинспекторы обнаружили автомобиль «Ниссан» и отбуксировали его до места ремонта, сообщили в областной Госавтоинспекции. На 310-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень в Тюменском районе аналогичная помощь была оказана водителю автомобиля «Фольксваген».

В районе аэропорта «Рощино» в окрестностях областного центра наряд полка ДПС обнаружил съехавший в кювет автомобиль «Жигули». Вернуть его на дорогу удалось благодаря водителю проезжавшего мимо автобуса. Автоинспекторы при этом обеспечили безопасность движения.

Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует автомобилистам в ближайшие сутки воздержаться от дальних поездок. Уже к середине недели синоптики обещают повышение температуры. Если поездку все же нельзя отложить, необходимо обязательно проверить исправность всех систем автомобиля. В случае поломки в дороге, не стоит надеяться быстро устранить неисправность своими силами – необходимо сразу просить помощь и сообщать о случившемся в ГИБДД.

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