Тюменский губернатор встретит Новый год в кругу семьи

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-25T10:49:03+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует провести Новый год в кругу семьи. По традиции, он переоденется в Деда Мороза и будет дарить подарки. Об этом глава региона сообщил в рамках своей пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в атриуме Музейного комплекса имени Словцова.

Отвечая на вопросы журналистов, губернатор подчеркнул, что уже готов к встрече Нового года. Всегда начинает покупать подарки и планировать, как пройдет праздник, заранее.

- Когда были молодыми, всегда старались встречать Новый год где-то в компании. Но последние годы встречаем исключительно дома, многочисленной семьей. Это время, которое можно провести с детьми, с родителями, которые не становятся моложе. Поэтому встречаем Новый год только дома, - отметил Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что всегда наряжается Дедом Морозом и дарит подарки за стихи и подготовленные творческие номера. По словам губернатора, еще одной семейной традицией является лепка пельменей с сюрпризами в новогодние каникулы.