На Свердловской магистрали созданы десять детских поездов

СЕГОДНЯ 10:05 2018-12-25T10:05:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Десять дополнительных детских поездов будут ходить в новогодние каникулы на Свердловской магистрали. Они будут курсировать по самым популярным направлениям и перевозить организованные группв детей. В дни зимних каникул на СвЖД в дополнительных и обычных составах планируется перевезти 14,6 тысяч детей.

На специальных туристических поездах дети отправятся в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Для этого из Екатеринбурга, Тюмени и Перми назначены прямые поезда до Котласа (ближайшая к резиденции железнодорожная станция). Кроме того, экскурсионные группы поедут из Екатеринбурга в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Специальный детский поезд в Северную столицу назначен из Нового Уренгоя. 24 декабря 147 ребят из Свердловской области отправились на поезде на общероссийскую Кремлевскую елку, которая пройдет в Москве 26 декабря.

В целом по стране для обеспечения перевозок детей в новогодние и рождественские праздники будет назначено 46 дополнительных поездов АО «ФПК». Все составы будут сформированы из вагонов последних лет постройки, оснащенных системами кондиционирования воздуха и биотуалетами. Их будут обслуживать поездные бригады, прошедшие дополнительное обучение. За всеми поездами установят специальный диспетчерский контроль, который будет осуществляться через ситуационный центр АО «ФПК» в режиме реального времени.

На железнодорожных вокзалах для размещения детей предусмотрены отдельные залы, персонал исключит любую возможность прохода посторонних лиц к детям. На вокзалах будут дежурить бригады медиков. На привокзальных площадях предусмотрены парковочные места для «детских» автобусов. Организованы специальные бригады для обеспечения своевременной посадки и высадки детей.