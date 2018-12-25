Жителей Тюмени призывают сообщать о бездомных в службу «Социальный экспресс»

СЕГОДНЯ 09:55 2018-12-25T09:57:38+03:00

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Жителей Тюмени призывают сообщать о людях без определенного места жительства. Информацию ждут в службе «Социальный экспресс», которая работает при Областном центре социальной адаптации и ресоциализации.

Специалисты Службы выезжают с 8.00 до 17.00 по сообщениям, поступившим от жителей и организаций Тюмени. До 29 декабря сообщить о месте нахождения бездомных граждан можно по телефону +7-958-149-50-63, начиная с 29 декабря возобновит работу постоянный номер службы 62-65-65. Сохраните его в телефоне.

Также сообщить о месте нахождения бездомных граждан можно в дежурную часть полиции по телефону 02, о бездомных лицах, нуждающихся в оказании медицинской помощи необходимо сообщать по телефону 03.

Напоминаем, что с 19 декабря в городе работает Пункт обогрева для бездомных по адресу: г. Тюмень, ул. Коммунистическая, д.70. Бездомным предоставляется ночлег, горячее питание и другие виды помощи. Пункт обогрева работает с 18 вечера до 10 утра.