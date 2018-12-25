2018-12-25T09:09:40+03:00
Общество

АО «Транснефть – Сибирь» участвует в реализации социальных проектов на Ямале

Спортивный комплекс «Арктика» и мостовой переход через реку Пур являются объектами социальной и транспортной инфраструктуры
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Фото предоставлено АО «Транснефть – Сибирь»Фото предоставлено АО «Транснефть – Сибирь»
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В г. Новом Уренгое, районе Коротчаево, состоялось открытие спортивно-оздоровительного комплекса «Арктика», а также дан старт началу строительства моста через р. Пур на территории Пуровского района ЯНАО.

В торжественных мероприятиях приняли участие губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, генеральный директор АО «ТранснефтьСибирь» Виктор Бронников, главы местных администрации, представители Тюменской областной думы, руководители хозяйствующих организаций.

Спортивный комплекс «Арктика» и мостовой переход через реку Пур являются объектами социальной и транспортной инфраструктуры, которые возводятся в рамках шестистороннего соглашения между полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, правительствами Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, компанией «Транснефть» и «Корпорацией Развития», по созданию социальной инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе.

Новый спорткомплекс, который в результате общественного голосования получил название «Арктика», станет центром спортивной жизни пос. Коротчаево. В современном двухэтажном здании площадью около 10 тысяч кв. метров расположены полностью укомплектованная лыжная база, универсальный спортивный зал (футбол, волейбол, баскетбол), залы для вольной и греко-римской борьбы, аэробики, зал для занятия боксом, зал спортивных тренажеров, помещения для занятий теннисом, шахматный клуб. Одновременно заниматься спортом в новом комплексе смогут семьсот человек. Еще восемьсот посадочных мест предусмотрены для болельщиков. Набор в спортивные секции начнется в ближайшие дни.

В открытии спортивно-оздоровительного комплекса также участвовали депутат Тюменского областной Думы, чемпион мира по боксу Евгений Макаренко, чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион Александр Поветкин. Современный спортивный комплекс – это важный социальный объект для жителей посёлка. Сегодня район Коротчаево города Новый Уренгой динамично развивается, открываются новые производства, строятся жилые дома, развивается инфраструктура. Здесь пересекаются важные магистрали нефтепроводного, автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. В перспективе Коротчаево станет конечной станцией Северного широтного хода, который соединит столицу округа Салехард с крупнейшими промышленными городами, обеспечит транспортные коммуникации ЯНАО с другими регионами России.

Мостовой переход через реку Пур свяжет транспортный узел Коротчаево с Тазовским районом, где ведется разработка нефтегазовых месторождений и обеспечит надежную и оперативную эксплуатацию нефтепровода Заполярье – Пурпе. Проект строительства мостового перехода реализуется по модели заключения концессионного

соглашения. Мост с двухсторонним автомобильным движением протяженностью 1 023 метра, шириной 14 метров и грузоподъемностью 100 тонн является ключевым объектом социальной инфраструктуры, возводимой в рамках проекта Заполярье – Пурпе.

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