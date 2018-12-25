2018-12-25T09:11:08+03:00
Общество

Морозы продолжаются: отменены занятия в школах Тюмени и у второй смены

Дома остаются ученики 1-9 классов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сегодня, 25 декабря, вторая смена школьников Тюмени с 1 по 9 класс тоже переведена на домашнее обучение. Сейчас в городе температура воздуха составляет -32 градуса. Вечером ожидается понижение до -34 градусов. Юго-восточный ветер 2,5 м/с.

Напомним, что в городе, да и во всех школах региона второй день актировки. Уроки переведены на дистанционную форму обучения с 1 по 9 классы.

Такое происходит впервые. Обычно в сезон холодов отмена занятий происходила у учеников начальной школы, и уже в разгар стужи - у старшеклассников. В этом же году первая актировка 24 декабря оставила дома сразу и начальную и среднюю школы. На занятия приходят только ребята 10 и 11 классов.

Как сообщает Тюменский гидрометцентр, в регион пришли аномальные морозы. Среднесуточная температура опускается на 10 и более градусов ниже нормы. Такая погода простоит до 27 декабря. Только в четверг днем стужа начнет отступать.

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