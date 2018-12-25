Тюменским участникам конкурса "Лидеры России" предстоит решить одну из социальных проблем региона

СЕГОДНЯ 08:32 2018-12-25T08:42:02+03:00

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Тюменским участникам конкурса молодых управленцев "Лидеры России" предстоит придумать и реализовать социально значимый проект. Это главное условие для выхода в финал состязаний.

Об этом накануне сообщил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает ТАСС. Он подчеркнул, что готовых кейсов не будет. Каждый должен сам выбрать социальную проблему и решить ее.

- В качестве поддержки для участников мы будем давать координаты трех организаций, которые им могут в этом помочь, - добавил Кириенко, уточнив, что речь идет об Ассоциации волонтерских центров, региональных общественных палатах и Фонде президентских грантов.

Сейчас в конкурсе участвуют порядка 3,3 тысяч человек, в финал пройдут 300. Данное задание покажет способность участника делать анализ и самостоятельно принимать решение, выбирать наиболее значимую проблему и проявить организаторские качества. Просто благотворительность не считается.

- Откупиться деньгами не получится, - подчеркнул Кириенко. - Мы не проводим конкурс у кого больше денег и кому не жалко их потратить. Хотя, если требуется привлечь для решения проблемы деньги, отлично. Но результат будет мериться не размером денег,.

Еще одним условием является организация команды. Действие одного участника не в счет, нужно суметь мобилизовать группу людей на реализацию проекта.

Кириенко добавил, что для тех, кто реализует очень хороший проект, но по остальным критериям не пройдет в финал, наблюдательный совет конкурса предусмотрит какие-то призы и систему поддержки.

Справка:

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.