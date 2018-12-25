2018-12-25T08:11:06+03:00
Общество

В тюменском Суходолье в 2019 году откроют новую школу

Запись в нее начнется с 1 февраля
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тюмени в сентябре 2019 года в микрорайоне Суходолье откроет свои двери новая школа. Учиться в ней смогут 1200 детей.

Школа находится в границах улиц Янтарная – Бориса Житкова, сейчас в ней идут внутренние работы: покраска стен, укладка напольного покрытия.

В новом здании будет располагаться второй корпус школы №65, сообщили в городском департаменте образования и науки. Запись желающих обучаться во втором корпусе школы №65 начнется с 1 февраля. Учёт детей будет производиться в первом корпусе образовательного учреждения. Прием в 1 классы − по вторникам и четвергам с 17.00 ч. до 20.00 ч., по субботам с 10.00 ч. до 13.00 ч., со 2 по 11 классы − по средам и пятницам с 17.00 ч. до 20.00 ч.

Общая площадь учреждения – более 20 тыс. кв. м. Учебное заведение поделено на три блока: в первом − средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем − столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация.

Всего в школе разместятся 70 учебных кабинетов, кроме того, «НаукоЛаб», собственные студии 3D-моделирования и прототипирования, лаборатория по робототехнике и технический центр для проведения занятий по обработке дерева и металла. На прилегающей к школе территории предусмотрены различные спортивные площадки: беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная площадка для хоккея, мини-футбола и баскетбола.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Научно-образовательный центр станет местом притяжения тюменской молодежи
На федеральных трассах из-за морозов ломаются фуры, грузовики и пассажирские автобусы
Нескольких замерзающих водителей уже спасли на трассах Тюменской области
Тюменский губернатор встретит Новый год в кругу семьи
На Свердловской магистрали созданы десять детских поездов
Жителей Тюмени призывают сообщать о бездомных в службу «Социальный экспресс»
АО «Транснефть – Сибирь» участвует в реализации социальных проектов на Ямале
Морозы продолжаются: отменены занятия в школах Тюмени и у второй смены
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
Тюменским участникам конкурса "Лидеры России" предстоит решить одну из социальных проблем региона
Я встречаю Новый год трезво: тюменцев 1 января приглашают на бесплатную тренировку
Один человек спасен и 12 эвакуированы: в Тюмени горел жилой дом
Александр Моор подведет итоги уходящего года в Тюменской области
В Тюмени СТО на Одесской тушили 5 часов
Тюменцев просят рассказать бездомным о Пункте обогрева
В школах Тюмени Актировка. Занятия с 1 по 9 классы отменены
Погода 25 декабря в Тюмени: трескучий мороз
АО «Транснефть – Сибирь» участвует в реализации социальных проектов на Ямале
В Тюменской области завершился цикл игр по кибер-безопасности для подростков
В Тюмени повышается стоимость проезда в городских автобусах
В Тюмени выясняют причины гибели 69-летней женщины на пожаре
Бездомный тюменец убил подругу знакомого и закопал в снегу
Тюменские поисковики готовят уникальный сборник медальонов
В Тюменскую область пришла аномально холодная погода