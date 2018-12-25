В тюменском Суходолье в 2019 году откроют новую школу

СЕГОДНЯ 08:07 2018-12-25T08:11:06+03:00

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В Тюмени в сентябре 2019 года в микрорайоне Суходолье откроет свои двери новая школа. Учиться в ней смогут 1200 детей.

Школа находится в границах улиц Янтарная – Бориса Житкова, сейчас в ней идут внутренние работы: покраска стен, укладка напольного покрытия.

В новом здании будет располагаться второй корпус школы №65, сообщили в городском департаменте образования и науки. Запись желающих обучаться во втором корпусе школы №65 начнется с 1 февраля. Учёт детей будет производиться в первом корпусе образовательного учреждения. Прием в 1 классы − по вторникам и четвергам с 17.00 ч. до 20.00 ч., по субботам с 10.00 ч. до 13.00 ч., со 2 по 11 классы − по средам и пятницам с 17.00 ч. до 20.00 ч.

Общая площадь учреждения – более 20 тыс. кв. м. Учебное заведение поделено на три блока: в первом − средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем − столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация.

Всего в школе разместятся 70 учебных кабинетов, кроме того, «НаукоЛаб», собственные студии 3D-моделирования и прототипирования, лаборатория по робототехнике и технический центр для проведения занятий по обработке дерева и металла. На прилегающей к школе территории предусмотрены различные спортивные площадки: беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная площадка для хоккея, мини-футбола и баскетбола.