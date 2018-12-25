2018-12-25T07:41:55+03:00
Спорт

Я встречаю Новый год трезво: тюменцев 1 января приглашают на бесплатную тренировку

Она состоится в Варкаут-центре
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителям Тюмени предлагают встретить Новый год трезво и 1 января принять участие в бесплатной тренировке. Занятие «Я встречаю Новый год трезво!» пройдет в 12 часов в зале Воркаут-центра на улице Мельникайте, 123-а. Пятый год подряд его организуют атлеты движения Street WORKOUT.

- На полуторачасовую тренировку приглашаем всех! Приглашаем тюменцев разных возрастов, семьи с детьми – всех, кто ведет здоровый образ жизни, и вовремя проснется! В прошлом году пришло 30 спортсменов, на этот раз ждем не меньше, – сказал лидер движения Street WORKOUT and StreetLifting в России Сергей Мехнин.

А еще в новогодние каникулы тюменские атлеты из Воркаут-центра планируют выбрать день и все вместе подтянуться на турниках своего зала 2019 раз. Год назад 2018 отжиманий выполнили 15 тюменцев сообщили в пресс-службе администрации города.

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