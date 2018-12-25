Один человек спасен и 12 эвакуированы: в Тюмени горел жилой дом
Огонь был потушен только через три часа
Один человек спасен и 12 эвакуированы: в Тюмени горел жилой дом. Фото ГУ МЧС по Тюменской области
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Двенадцать человек эвакуировали и одного спасли пожарные Тюмени при возгорании жилого 4-квартирного дома на улице Большевиков. Пожр произошел накануне, 24 декабря около девяти часов вечера.
Фото ГУ МЧС по Тюменской области
Фото ГУ МЧС по Тюменской области
Предварительная причина пожара - короткое замыкание. Ущерб сейчас устанавливается.