2018-12-25T07:36:00+03:00
Происшествия

Один человек спасен и 12 эвакуированы: в Тюмени горел жилой дом

Огонь был потушен только через три часа
Маргарита КАЛИНКИНА
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Один человек спасен и 12 эвакуированы: в Тюмени горел жилой дом. Фото ГУ МЧС по Тюменской областиОдин человек спасен и 12 эвакуированы: в Тюмени горел жилой дом. Фото ГУ МЧС по Тюменской области
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Двенадцать человек эвакуировали и одного спасли пожарные Тюмени при возгорании жилого 4-квартирного дома на улице Большевиков. Пожр произошел накануне, 24 декабря около девяти часов вечера.

Фото ГУ МЧС по Тюменской области

Фото ГУ МЧС по Тюменской области

Фото ГУ МЧС по Тюменской области

Фото ГУ МЧС по Тюменской области

Предварительная причина пожара - короткое замыкание. Ущерб сейчас устанавливается.

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