СЕГОДНЯ 07:32 2018-12-25T07:36:00+03:00

Один человек спасен и 12 эвакуированы: в Тюмени горел жилой дом. Фото ГУ МЧС по Тюменской области

Огонь был потушен только через три часа

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Двенадцать человек эвакуировали и одного спасли пожарные Тюмени при возгорании жилого 4-квартирного дома на улице Большевиков. Пожр произошел накануне, 24 декабря около девяти часов вечера.

Фото ГУ МЧС по Тюменской области

Фото ГУ МЧС по Тюменской области

Предварительная причина пожара - короткое замыкание. Ущерб сейчас устанавливается.