В Тюмени СТО на Одесской тушили 5 часов
На пожаре работали 32 пожарных и 12 машин спецтехники
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В Тюмени сгорело 2-этажное здание СТО на улице Одесской. ЧП произошло накануне, 24 декабря, вечером. Пожар почти 5 часов тушили 32 человека личного состава МЧС, 12 единиц основной и специальной техники, работало также два звена ГДЗС.
Сообщение о возгорании поступило дежурному диспетчеру в 18.16. Ликвидация огня была объявлена в 00.00. Строение повреждено огнем по всей площади.
Из зоны пожара был эвакуирован один человек. Сообщение о погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Сейчас устанавливается ущерб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.