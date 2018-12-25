2018-12-25T07:17:32+03:00
Происшествия

В Тюмени СТО на Одесской тушили 5 часов

На пожаре работали 32 пожарных и 12 машин спецтехники
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени сгорело 2-этажное здание СТО на улице Одесской. ЧП произошло накануне, 24 декабря, вечером. Пожар почти 5 часов тушили 32 человека личного состава МЧС, 12 единиц основной и специальной техники, работало также два звена ГДЗС.

Сообщение о возгорании поступило дежурному диспетчеру в 18.16. Ликвидация огня была объявлена в 00.00. Строение повреждено огнем по всей площади.

Из зоны пожара был эвакуирован один человек. Сообщение о погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Сейчас устанавливается ущерб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

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