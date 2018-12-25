В школах Тюмени Актировка. Занятия с 1 по 9 классы отменены

СЕГОДНЯ 04:13 2018-12-25T04:13:53+03:00

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В школах Тюмени актировка, занятия первой смены с 1 по 9 классы отменены. Из-за морозов школьники уже второй день находятся на домашнем обучении.

Сейчас температура воздуха на улице составляет -33 градуса при ветре 2 м/с. Но по ощущениям все -37. Днем потеплеет до -30, а к вечеру столбики термометров опустятся до -35 градусов.

Напомним, что накануне в регион пришли лютые морозы. По данным Тюменского гидрометцентра, сейчас наблюдается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха опускается ниже климатической нормы на 10 градусов и больше.