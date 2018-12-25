2018-12-25T06:59:35+03:00
Общество

Тюменцев просят рассказать бездомным о Пункте обогрева

Бродягам нужно сообщить, где они могут пережить студеные ночи
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителям Тюмени с наступлением морозов предлагают позаботиться о бездомных. В городе открылся Пункт обогрева на ул. Коммунистическая, 70 и тюменцев просят сообщать бродягам, что есть место, где они могут переночевать в тепле. Там их также накормят горячим ужином. К бездомным нужно смело подходить на улицах и в магазинах и рассказывать, где им помогут.

Добровольцам также предлагают по вечерам объезжать места нахождения бездомных и привозить их в Пункт обогрева. Сейчас формируется группа волонтеров для регулярного патрулирования.

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