Погода 25 декабря в Тюмени: трескучий мороз

СЕГОДНЯ 03:54 2018-12-25T03:56:04+03:00

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Вторник, 25 декабря, в Тюменской области будет солнечным и очень морозным. В регионе установилась аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха сейчас ниже климатической нормы на 10 градусов и больше.

Так, в Тюмени утром столбики термометров показали -32 градуса. К обеду потеплеет до -30, а вечером ожидается -31. При этом ветер будет 3-6 м/с.

В Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске утром -35, днем -32, вечером -33. В Ишиме и вовсе -38, к вечеру потеплеет до -33.

У западных христиан сегодня Рождество, а в народном календаре день назван Спиридоном Солнцеворотом. С этого времени ночь начинала убывать, а день — прибывать. Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз.

По поверью, Спиридон сам поворачивает светило и следит, чтобы оно не скрылось от людей. В лесах же в берлогах ворочались медведи, ложась то на один бок, то на другой.

На Спиридона запрещалось работать. Крестьяне могли лишь гадать о будущем плодородии. Для этого наблюдали за ветром: если он в течение дня менял направление, год обещал быть урожайным.

Обращали внимание и на приметы погоды. Если воробьи начинали собирать пух и перья и тащить к себе в гнезда, это предвещало сильные морозы. Люди также знали: если на Спиридона светит солнце, то и Святки будут ясными; если же солнце выглянуло с самого утра, это предвещало безоблачное небо на Новый год.