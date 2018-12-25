СЕГОДНЯ 07:14 2018-12-25T07:14:45+03:00

Александр Моор подведет итоги уходящего года в Тюменской области. Фото со страницы vk.com Александра Моора

Пресс-конференция главы региона состоится в 12.00 в музейном комплексе имени Словцова

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Пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора состоится сегодня, 25 декабря. Глава региона встретится с журналистами в 12.00 в атриуме Музейного комплекса имени Словцова состоится. Он подведет итоги уходящего года.

Прямую транляцию можно будет смотреть в соцсетях на страничках губернатора.

В музее с 11.00 начнет работу интерактивная выставка, посвященная достижениям Тюменской области. Кроме того, все желающие смогут принять участие в интерактивной викторине на тему: «События уходящего года».