2018-12-24T18:07:56+03:00
Общество

В Тюменской области завершился цикл игр по кибер-безопасности для подростков

В 2019 году они состоятся в 10 муниципальных образованиях региона
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В Тюменской области завершился цикл игр по кибер-безопасности для подростковВ Тюменской области завершился цикл игр по кибер-безопасности для подростков
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В Тюменском районе завершился цикл интеллектуальных игр для подростков по кибер-безопасности. Заключительная игра прошла в Доме социальной реабилитации «Борки» в Тюменском районе.

- В 2018 году мы провели игры в трех крупных городах области. Отклик со стороны участников игр подтверждает актуальность данного формата мероприятий в работе с подростками. В следующем году планируется проведение чемпионата в 10 муниципальных образованиях области, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

В заключительной игре приняли участие три команды по 6 детей участников в каждой:

- «Комета» (19 баллов). Капитан команды - Беляева Анастасия.

- «Дружба» (17 баллов). Капитан команды - Ушаков Валерий.

- «Передняя нога во время ходьбы» (23 балла). Капитан команды - Абдумаликов Шахзод.

По словам организаторов, после каждой игры проходили обсуждения. У детей спрашивали, какие вопросы им больше понравились, что запомнилось и т. д. И по обратной связи стало понятно, что они запоминают гораздо больше, чем после лекций. Такая обратная связь показывает, в какой области остались пробелы, что было не усвоено.

Организаторы с радостью поделятся наработками по играм, пришлют вопросы и инструкцию при запросе на почту ekashkarova@gmail.com .

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