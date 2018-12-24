СЕГОДНЯ 16:03 2018-12-24T16:06:52+03:00

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В Тюмени повышается стоимость проезда в городских автобусах. С 1 января цена билета составит на один рубль больше, 26 рублей. Такая же стоимость поездок будет на садоводческих маршрутах.

Проехать на один рубль дешевле можно будет, рассчитавшись за проезд любым безналичным вариантом: банковской или транспортной картой, а также с помощью мобильного телефона.

Решение о повышении стоимости было принято постановлением администрации города еще 3 июля 2017 года. Этим же постановлением предусмотрено повышение цен на проезд в 2019 году до 26 рублей, а в 2020 году до 27 рублей.

При этом все льготы для пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями инвалидов и других категорий населения сохранятся.

Рост цен обусловлен ростом требований к перевозчикам. Теперь они должны соответствовать 12 критериям качества. В частности, соблюдать ПДД, качественно обслуживать пассажиров, поддерживать чистоту в автобусах, обилечивать пассажиров через терминал.

Еще один важный критерий - возраст транспорта. Он не должен будет превышать 5 лет. Автобусы должны иметь видеонаблюдение и желательно быть с низкой посадкой.