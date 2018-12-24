В Тюмени выясняют причины гибели 69-летней женщины на пожаре
Ее тело было найдено после тушения огня
В Тюмени выясняют причины гибели 69-летней женщины на пожаре. Фото управления СКР по Тюменской области
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В Тюмени проводится доследственная проверка гибели 69-летней женщины на пожаре. Трагедия произошла 22 декабря. Тело погибшей было найдено на пепелище после тушения пожара в частном жилом доме в переулке Доронина.
В настоящее времяследователи СКР провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев пожара и назначили комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинской. Для установления причин произошедшей трагедии, назначено проведение пожаро-технической экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в областном управлении СКР по Тюменской области.