СЕГОДНЯ 15:41 2018-12-24T15:43:38+03:00

В Тюмени выясняют причины гибели 69-летней женщины на пожаре. Фото управления СКР по Тюменской области

Ее тело было найдено после тушения огня

Изменить размер текста: A A

В Тюмени проводится доследственная проверка гибели 69-летней женщины на пожаре. Трагедия произошла 22 декабря. Тело погибшей было найдено на пепелище после тушения пожара в частном жилом доме в переулке Доронина.

В настоящее времяследователи СКР провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев пожара и назначили комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинской. Для установления причин произошедшей трагедии, назначено проведение пожаро-технической экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в областном управлении СКР по Тюменской области.