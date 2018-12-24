Бездомный тюменец убил подругу знакомого и закопал в снегу

СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-24T15:35:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Бездомного из Аромашевского района подозревают в убийстве знакомой. 19 декабря 60-летний мужчина в селе Малиновка Голымашновского района распивал спиртное с 49-летней сожительницей своего приятеля, который из-за болезни ограничен в движении.

Бродяга попросился временно пожить у них, но во время пьянки между хозяйкой и гостем произошла ссора. Женщина стала выгонять квартиранта из дома, однако тот ударил ее кулаком, а затем вытащил на крыльцо, где задушил ремнем. После чего, мужчина связал ее ноги веревкой и переместил убитую за сарай, закопав в снегу.

О случившемся стало известно 23 декабря, когда обеспокоенная односельчанка начала разыскивать свою подругу.

В настоящее время подозреваемый задержан. Свою вину он признал. В ближайшее время его возьмут под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.