В Тюменскую область пришла аномально холодная погода

СЕГОДНЯ 14:08 2018-12-24T14:09:32+03:00

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Аномально холодная погода ожидается в Тюменской области с 24 по 27 декабря. По данным Тюменского Гидрометцентра, в эти дни средняя суточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов и больше.

Ночью столбики термометров будут показывать -30 -35 градусов, днем -22 -27 градусов. Ослабление морозов предполагается днем 27 декабря.

Морозная погода – всегда серьёзное испытание для служб жизнеобеспечения (ЖКХ, энергетики, линий связи) и рядовых граждан, отмечают в МЧС. Гражданам следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.

Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололёдные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол.

Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. И не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям.

Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом. Носите свободную одежду и обувь, меховые варежки, одевайтесь как «капуста». Не носите в мороз металлических украшений – металл остывает моментально, а также нарушается циркуляция крови.

В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить.

Не злоупотребляйте спиртным!