В Тюмени нарядиться Дедом Морозом дороже в 3,3 раза, чем пригласить его на праздник

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-24T13:58:11+03:00

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В Тюмени стать Дедом Морозом стоит в 3,3 раза дороже, чем пригласить его на праздник. К такому выводу пришли эксперты портала Авито. В преддверии Нового Года они проанализировали рынок услуг и стоимость костюмов и узнали, что сколько стоит.

Итак, позвать Деда Мороза на праздник стоит в среднем 1 362 рубля. По сравнению с 2017 годом услуга стала дороже на 2%.

В то же время нарядиться в Деда Мороза в среднем стоит 4 486 рублей. Нарядный костюм Снегурочки стоит 3 441 рубль. В целом по стране эти цены составляют 3 497 рублей и 2 734 рубля соответственно.