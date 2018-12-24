В Тюмени нарядиться Дедом Морозом дороже в 3,3 раза, чем пригласить его на праздник
Наряд Снегурочки обойдется чуть дешевле
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В Тюмени стать Дедом Морозом стоит в 3,3 раза дороже, чем пригласить его на праздник. К такому выводу пришли эксперты портала Авито. В преддверии Нового Года они проанализировали рынок услуг и стоимость костюмов и узнали, что сколько стоит.
Итак, позвать Деда Мороза на праздник стоит в среднем 1 362 рубля. По сравнению с 2017 годом услуга стала дороже на 2%.
В то же время нарядиться в Деда Мороза в среднем стоит 4 486 рублей. Нарядный костюм Снегурочки стоит 3 441 рубль. В целом по стране эти цены составляют 3 497 рублей и 2 734 рубля соответственно.