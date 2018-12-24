2018-12-24T13:58:11+03:00
Общество

В Тюмени нарядиться Дедом Морозом дороже в 3,3 раза, чем пригласить его на праздник

Наряд Снегурочки обойдется чуть дешевле
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тюмени стать Дедом Морозом стоит в 3,3 раза дороже, чем пригласить его на праздник. К такому выводу пришли эксперты портала Авито. В преддверии Нового Года они проанализировали рынок услуг и стоимость костюмов и узнали, что сколько стоит.

Итак, позвать Деда Мороза на праздник стоит в среднем 1 362 рубля. По сравнению с 2017 годом услуга стала дороже на 2%.

В то же время нарядиться в Деда Мороза в среднем стоит 4 486 рублей. Нарядный костюм Снегурочки стоит 3 441 рубль. В целом по стране эти цены составляют 3 497 рублей и 2 734 рубля соответственно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские поисковики готовят уникальный сборник медальонов
В Тюменскую область пришла аномально холодная погода
Ведущий бизнес-спикер страны Максим Батырев провел мастер-класс для тюменских предпринимателей
В Тюмени из-за морозов отменены международные автобусные рейсы
Тюменская область вошла в ТОП-5 самых закредитованных регионов России
В правительстве Тюменской области создан департамент гражданской защиты и пожарной безопасности
В проекте «Славим человека труда!» выявили лучших электромонтеров Тюменской области
Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов
В Тюмени появились первые жертвы мороза
В Тюмени началась подготовка к Крещению
Как работают подразделения по вопросам миграции в Тюмени в новогодние праздники
Фестиваль «Новогодний дивертисмент» в школах Тюмени отложен из-за морозов
Из-за трескучих морозов дома остались школьники 1-9 классов по всей Тюменской области
Тюменский фотопроект «Курение мешает» признан лучшим в России
Занятия второй смены в школах Тюмени отменены тоже с 1 по 9 классы
Тюменец заплатил 500 тысяч рублей, чтобы вернуть свой внедорожник
В Тюмени прошёл интеллектуальный благотворительный турнир
Тюменцев приглашают участвовать в проекте «Политический лидер»
В Гилевской роще Тюмени появился музей снеговиков
Александр Моор поздравил тюменских биатлонистов с медалями на Кубке мира в Нове Место
В школах Тюмени отменены занятия с 1 по 9 классы