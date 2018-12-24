Ведущий бизнес-спикер страны Максим Батырев провел мастер-класс для тюменских предпринимателей

СЕГОДНЯ 13:35 2018-12-24T13:39:08+03:00

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20 декабря 280 тюменских предпринимателей встретились с ведущим российскими бизнес-спикером: Максим Батырев провел в Тюмени мастер-класс «Управление сложными подчиненными».

Максим Батырев – известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года» и «Менеджер года», автор бизнес-бестселлеров «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана».

- Если хотите понять, какои вы менеджер, посмотрите на сотрудников, которые работают с вами больше полугода. Вот вы такои , как они, – Максим Батырев.

Максим Батырев разобрал более 20 типажей сложных подчиненных

Вместе с участниками мастер-класса Максим Батырев разобрал более 20 типажей сложных подчиненных и пошаговую модель работы с ними: что делать с бунтарями, несогласными, звездами, борцами за власть, выгорающими, влюбленными и другими типажами.

Также во время мастер-класса прошла презентация новой книги Максима Батырева «45 татуировок личности», участники получили персональную подпись книги.