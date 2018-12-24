В Тюмени из-за морозов отменены международные автобусные рейсы

СЕГОДНЯ 11:41 2018-12-24T11:43:05+03:00

Не выпущены в рейс автобусы по четырем маршрутам

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Сразу несколько международных и межрегиональных автобусных рейсов отменены на автовокзале Тюмени из-за морозов. Напомним, сегодня, 24 декабря, с области температура воздуха опустилась до -35 градусов, вечером она составит -33 градуса.

В частности, не отправлены в рейс автобусы маршрута Тюмень-Ханты-Мансийск на 10.00; 12.15; 16.50. Не пойдет автобус Тюмень-Бишкек на 17.20. Отменен также маршрут Тюмень-Шатрово на 15.40.

Как сообщили в справочном автовокзала, все пригородные автобусы отправляются в дорогу по расписанию, отмены ни одного рейса не было.