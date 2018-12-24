2018-12-24T11:34:32+03:00
Общество

Тюменская область вошла в ТОП-5 самых закредитованных регионов России

На каждого работающего тюменца приходится 300 тысяч рублей ссудной задолженности
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменская область вошла в ТОП-5 самых закредитованных регионов РоссииТюменская область вошла в ТОП-5 самых закредитованных регионов РоссииФото: Ольга Крыльцова
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Тюменская область вошла в ТОП-5 регионов России по закредитованности населения. Сейчас ссудная задолженность в пересчете на одного работающего тюменца составляет 300 тысяч рублей.

Еще больше долгов перед банками имеют жители Ямала (422 тысячи рублей), Югры (403 тысячи рублей), Якутии (361 тысячу рублей) и Ненецкого автономного округа (329 тысяч рублей).

Такие результаты приводят эксперты РИА Новости. Они отмечают, что в последние годы розничное кредитование являлось одним из флагманов рынка банковских услуг в России, причем динамика была такова, что позволяет говорить о кредитном буме.

В 2010-2014 годах уже был период сверхбыстрого роста розничных ссуд и резкого роста задолженности населения перед банками. А сейчас быстро растут ипотека и автокредиты.

Примечательно, что в южных регионах страны жители берут меньше кредитов. В частности, в Ингушетии объем выданных кредитов на одного работающего составляет всего 31 тысячу рублей. Второе и третье места у Крыма и Севастополя, где на одного работающего приходится 32 и 35 тысяч рублей кредитов.

По абсолютному приросту кредитной нагрузки лидируют также северные регионы. В частности, наибольший прирост наблюдается в Якутии, где нагрузка за год выросла сразу на 69 тысяч рублей. На втором и третьем местах – Чукотка и Югра, где прирост составил 64 и 61 тысячу рублей. В Тюменской области прирост более 50 тысяч рублей на одного работающего.

В целом можно сказать, что банки охотнее дают, а заемщики охотнее берут кредиты в регионах, где и так уже объем долга достаточно высок. Безусловно, тут играет роль позитивная кредитная история, а уровень закредитованности либо не принимается в расчет, либо оценивается как невысокий.

Примечательно, что во всех 85 регионах России на годовом временном интервале наблюдался рост кредитной нагрузки на одного работающего. В среднем задолженность, как уже указывалось выше, на одного работника выросла на 36 тысяч рублей или на 22% за последние 12 месяцев. Если текущий темп роста кредитования сохранится, то уже через 2 года средняя задолженность в денежном выражении увеличится еще на 100 тысяч рублей, а за 7 лет она должна вырасти примерно в 4 раза.

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