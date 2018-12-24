СЕГОДНЯ 11:08 2018-12-24T11:08:24+03:00

Его работу будет координировать будет заместитель губернатора Вячеслав Вахрин

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В правительстве Тюменской области создан департамент гражданской защиты и пожарной безопасности. Решение об этом принято на заседании президиума регионального правительства. Постановление о создании новой структуры подписал губернатор Александр Моор.

За вновь созданной структурой будут закреплены полномочия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности, а также в сфере гражданской обороны, сообщили в пресс-службе главы региона. Координировать и контролировать деятельность нового департамента будет заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.