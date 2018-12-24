В проекте «Славим человека труда!» выявили лучших электромонтеров Тюменской области

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-24T10:53:51+03:00

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На базе Тюменского лесотехнического техникума прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» УРФО в номинации «Лучший электромонтёр». Сотрудники Тюменских городских электрических сетей – филиала СУЭНКО Иван Шуплецов и Борис Вюнников заняли 1 и 3 места.

Соревнования проходили между двумя группами участников: рабочими и учащимися профессиональных образовательных учреждений.

Сначала конкурсанты сдавали теоретическую часть на знание технической эксплуатации электроустановок, охраны труда и оказания первой помощи. Затем практика, где были выполнены следующие задания: монтаж схемы силового электрооборудования, программирование щита управления и поиск неисправности в электроустановке.

Победители, в том числе сотрудники СУЭНКО Иван Шуплецов (1 место) и Борис Вюнников (3 место), представят Тюменскую область на окружном этапе конкурса «Славим человека труда!».