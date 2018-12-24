В Тюмени появились первые жертвы мороза

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-24T10:29:02+03:00

Молодой человек чуть не остался без уха

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Первые обморожения граждан зафиксировали медики Тюмени. Накануне в городе, когда на улице еще не было трескучих морозов, в больницу попал молодой 19-летний человек. Он долго гулял без шапки.

Вернувшись поздно вечером домой, он не обратил внимания на побелевшее ухо. При комнатной температуре поверхностные слои кожи ушной раковины оттаяли раньше, чем восстановился в них кровоток. В результате эпидермис отслоился, и сформировались пузыри.

Спустя 20 минут, когда ухо у парня увеличилось в размере и покрылось пузырями, родственники вызвали скорую помощь. Фельдшер скорой диагностировал у пациента обморожение II степени правой ушной раковины. Наложив на поражённую поверхность стерильную повязку, медики доставили пациента в областную клиническую больницу № 1.

Избежать серьезных последствий можно, отметили в пресс-службе Станции скорой помощи. В таких ситуациях нужно закрыть поврежденное ухо плотной тканью, сверху положить любой изолирующий от внешнего тепла материал, например, бумагу, тогда процесс согревания пойдет постепенно, изнутри и не привет к осложнениям.

Специалисты службы 03 подчеркивают: неоказание или неправильное оказание первой помощи при обморожениях приводит к тяжелым осложнениям.

Врачи напоминают, что при первых признаках обморожения, когда появилась локальная боль носа, щек, ушных раковин, кистей рук, стоп, необходимо зайти в тёплое помещение или салон автомобиля, по возможности выпить горячий чай, интенсивно растереть ладони до ощущения тепла, затем ими согреть нос, щеки, уши. Боль прекратилась – всё в порядке!

При тяжелых обморожениях – нет боли и чувствительности, кожа бледная, холодная как лёд, движения в суставах пальцев значительно ограничены или полностью отсутствуют – пострадавшего нужно занести в тёплое помещение, если в сознании, дать горячее питьё. В течение 3-4 минут необходимо провести изоляцию обмороженных зон от воздействия тепла подручными средствами. Это резко снизит вероятность некроза тканей и ампутации конечности. Из бумаги, газеты или одеяла формируется чулок, рукавица, верхний край которых должен перекрывать здоровые ткани не менее 10 сантиметров, фиксируется бинтом или подручными элементами одежды (шарф, платок, свитер, куртка). Обязательно вызовите бригаду скорой помощи. Со стационарного телефона по номеру 03, 112, с сотового – 103, 112.

Всего за минувшие выходные, с 22 по 23 декабря, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1652 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 583 пациента.

Бригады скорой спасли 69 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 15 пациентам в состоянии комы или шока. Еще 30 человек были с острым коронарным синдромом, 24 — с нарушением мозгового кровообращения.