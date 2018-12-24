2018-12-24T10:07:03+03:00
Общество

Как работают подразделения по вопросам миграции в Тюмени в новогодние праздники

Полиция города сообщила график приема граждан
Маргарита КАЛИНКИНА
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В полиции Тюмени рассказали как будут работать в новогодние праздники подразделения по вопросам миграции УМВД России.

Прием граждан по вопросам оказания государственных услуг в пятницу 28 декабря будет с 8.00 до 13.00, в субботу 29 декабря с 8.00 до 13.00.

30 и 31 декабря приема не будет, выходной.

Первый прием в 2019 году состоится 4 января. Гржадан будут ждать с 8.00 до 13.00. Такие же часы работы будут 5 января.

1, 2 и 3 января, а также 6, 7 и8 января - выходные дни.

Прием граждан в обычном режиме начнется с 9 января.

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