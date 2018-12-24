Как работают подразделения по вопросам миграции в Тюмени в новогодние праздники
Полиция города сообщила график приема граждан
Изменить размер текста:
В полиции Тюмени рассказали как будут работать в новогодние праздники подразделения по вопросам миграции УМВД России.
Прием граждан по вопросам оказания государственных услуг в пятницу 28 декабря будет с 8.00 до 13.00, в субботу 29 декабря с 8.00 до 13.00.
30 и 31 декабря приема не будет, выходной.
Первый прием в 2019 году состоится 4 января. Гржадан будут ждать с 8.00 до 13.00. Такие же часы работы будут 5 января.
1, 2 и 3 января, а также 6, 7 и8 января - выходные дни.
Прием граждан в обычном режиме начнется с 9 января.