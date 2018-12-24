2018-12-24T09:57:58+03:00
Общество

Фестиваль «Новогодний дивертисмент» в школах Тюмени отложен из-за морозов

Выступления начнутся с возобновлением занятий
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени из-за морозов Фестиваль детского творчества «Новогодний дивертисмент» в школах перенесен. Предполагалось, что выступления учеников начнутся сегодня, 24 декабря, но теперь он отложен до наступления более теплой погоды. Напомним, сегодня занятия в школах отменены с 1 по 9 классы.

Концертные номера ученики 1-х − 6-х классов представят в 4 номинациях: «Хрустальный голос» − эстрадное, академическое, джазовое и хоровое пение, «Зимняя позёмка» - народный танец, модерн и брейк-данс, «Новогодняя история» − миниатюра, художественное чтение и кукольный театр, «Новогодний серпантин» − коллективное музицирование на различных инструментах.

Каждое выступление будет представлено в формате поздравительной открытки. Оценивать выступления будет независимое жюри, в состав которого войдут эксперты в области творческих компетенций, родительская общественность и педагоги. За оригинальные костюмы, интересный антураж номера и увлекательную композицию коллективы получат сценические новогодние титулы, передает городской департамент образования.

Творческие коллективы из каждой параллели классов получат благодарственные письма от Деда Мороза и Снегурочки, а также сладкие подарки. Завершится «Новогодний дивертисмент» праздничным представлением зимних волшебников.

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