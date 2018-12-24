2018-12-24T09:51:30+03:00
Общество

Из-за трескучих морозов дома остались школьники 1-9 классов по всей Тюменской области

Стужа продержится еще сутки
Маргарита КАЛИНКИНА
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Из-за трескучих морозов дома остались школьники 1-9 классов по всей Тюменской областиИз-за трескучих морозов дома остались школьники 1-9 классов по всей Тюменской областиФото: Ольга Крыльцова
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Трескучие морозы пришли в Тюменскую область. Сегодня занятия в школах всего региона отменены с 1 по 9 класс и первой, и второй смены.

Напомним, что сегодня, 24 декабря, первая актировка и сразу для такого количества учеников. Обычно морозы наступали постеперенно и первыми оставались дома ученики начальной школы.

К слову, уроки несмотря на морозы никто не отменял, и ребятам предстоит сегодня заниматься самостоятельно и дистанционно. Все задания учителя будут давать дистанционно.

Отметим, что стужа продержится еще один день и в среду уже ожидается -25, в четверг -15, а в пятницу -8 градусов.

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