2018-12-24T09:24:08+03:00
Общество

Тюменский фотопроект «Курение мешает» признан лучшим в России

Снимки уже размещены в школах региона
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский фотопроект «Курение мешает» признан лучшим в России. Фото Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской областиТюменский фотопроект «Курение мешает» признан лучшим в России. Фото Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
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Тюменский фотопроект «Курение мешает» признан лучшим на международном конкурсе социальной рекламы «Импульс». Его проводила международная медиагруппа «Россия сегодня». В конкурсе участвовали 553 работы из 74 регионов России и Беларуси. Тюменцы победили в специальной номинации «Будь здоров».

Кроме того, пиар-кампания тюменского проекта «Шанс» заняла 3 место, разделив его со ВЦИОМом, который представил на конкурсе ролики с участием Константина Хабенского.

Тюменцев отметили федеральные эксперты, среди которых: генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, директор фонда ВЦИОМ Валерий Федоров, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и другие.

Напомним, что авторами идеи фотопроекта «Курение мешает» стали Иван Кармацкий и Владимир Костылев, а реализовала проект фотограф Дарья Лукина. Герои на фотографиях показывают, что курение влияет не только на здоровье и физическое состояние человека, но и на взаимоотношения с другими людьми. Через изображение 5 повседневных ситуаций авторы показали неудобства, которые испытывает курящий человек.

В начале декабря фотопроект появился в тюменских школах, сообщает Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

— Мы часто работаем с медиапродуктами, направленными на позитивную профилактику: делаем их интересными, понятными и доступными. Таким контентом мы хотим показать подрастающему поколению, что выбор есть всегда, — поделилась Алена Нечетова, куратор направления «Медианаставник» социального проекта «Шанс».

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