Занятия второй смены в школах Тюмени отменены тоже с 1 по 9 классы
Вечером ожидается понижение температуры до -33 градусов
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Занятия второй смены в школах Тюмени сегодня, 24 декабря, отменены с первого по девятый классы. Температура воздуха сейчас -31 градус, к вечеру понижение температуры ожидается до -33 градусов. Юго-восточный ветер будет 2 м/с.
Напомним, что утром было -35 и уроки для учеников 1-9 классов отменили. Это первая актировка в нынешнем учебном году и сразу обе смены, мало того, с первого по девятый классы.