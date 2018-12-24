В Тюмени прошёл интеллектуальный благотворительный турнир

СЕГОДНЯ 07:38 2018-12-24T07:38:50+03:00

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В Тюмени состоялась интеллектуальная игра в формате «Что? Где? Когда?» за Зимний Кубок #MassOnClub. За него сражались 12 команд, в состав которых вошли политики, врачи и предприниматели города. В рамках турнира прошел и благотворительный аукцион. Все деньги, собранные на нем, а также с продажи билетов, были перечислены в «Банк потребностей» Тюменского отделения Российского детского фонда, а это 170 тысяч рублей.

Как отметила заместитель председателя фонда Галина Сушинских, на благотворительном аукционе разыгрывались пять лотов от известных людей России. Кроме того, сумма сложилась еще и за счет взносов за участие в турнире.

Один из организаторов турнира - директор Коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина - рассказала, что встречи проходят раз в месяц в виде известной интеллектуальной игры, при этом вопросы командам готовит особый гость, известный в мире бизнеса или политики. Сам же «Интеллектуальный клуб #MassOn существует в Тюмени с марта 2018 года. За это время организаторам удалось собрать 350 000 рублей, все деньги идут на закрытие «Банка потребностей», в который попадают нужды многодетных и малообеспеченных семей юга нашей области.

К декабрьской игре тематические новогодние вопросы готовил президент «Молодежного интеллектуального клуба Тюменской области» Алексей Кондрахин. Лучшим признали вопрос, в котором нужно было ответить, сюжет какого произведения можно коротко описать следующими латинскими словами: homo sapiens — culicidae — homo sapiens — musca — homo sapiens — bombus — homo sapiens? Он поставил в тупик почти все команды.

- О, что речь идет о всеми любимой «Сказке о царе Салтане», наша команда догадалась слишком поздно. Как и шуточный вопрос о главном виновнике Нового года, поставившем в тупик все 11 команд: «Декабрьский номер журнала «Отдых в России» рекомендует желающим встретиться с НИМ поехать на Юг. Назовите ЕГО». О том, что Великий Устюг, рядом с которым находится резиденция Деда Мороза, расположен в устье реки Юг, ни один из 96 игроков догадаться не смог. К счастью, наша команда набрала темп, и мы выиграли «бронзу»! - прокомментировала игрок команды «Хранители Севера», депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Кроме 16 вопросов, благотворительного аукциона и скрайбинг-сессии от партнера Зимнего кубка хобби-студии «Васильки», гостей вечера ждал новогодний фуршет от соорганизатора #MassOnClub бизнес-отеля «Евразия», выступление музыкантов и поздравление от Снегурочки.

Что касается победителей, то первое место и Зимний Кубок турнира выиграла сборная команда из представителей тюменских медиа и IT-специалистов, второе место получила команда Центра лечения аллергии и астмы «Парацельс».

Участница турнира, руководитель и творческий директор Хобби-студии «Васильки» Светлана Васильева, отметила, что стать частью светского мероприятия, которое несет важную социальную миссию, было приятно, как и осозновать, что такое большое количество людей готовы помогать.

Кстати, Летний благотворительный кубок пройдет 4 июня. Посмотреть же, как прошла битва за Зимний кубок, можно в ролике, подготовленным компанией «Министерство идей «МИ-2».