Тюменцев приглашают участвовать в проекте «Политический лидер»

СЕГОДНЯ 07:02 2018-12-24T07:04:10+03:00

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Партия «Единая Россия» дала старт новому кадровому проекту «Политический лидер», принять в нем участие могут и жители Тюменской области.

О запуске проекта объявил генеральный секретарь Партии Андрей Турчак на XVIII Съезде «Единой России».

- Мы задумали его как механизм формирования кадрового резерва «Единой России». Для того, чтобы умные, инициативные, неравнодушные граждане, которые объединены с нами одними политическими взглядами, могли найти точки для применения своих сил и развития потенциала, сделать свой вклад в развитие страны и обновление Партии, - отметил он.

Депутат Тюменской областной думы, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Ольга Швецова рассказала, что сначала пройдет отбор кандидатов, а затем для тех, кто его успешно преодолеет, начнется обучение.

- Проект призван помочь участникам в реализации их лидерского потенциала, подготовить их к публичной политической и общественной деятельности и усовершенствовать их профессиональные компетенции, - поделилась Ольга Швецова. - Я хочу обратиться к тюменцам: активно включайтесь в проект, это отличная образовательная площадка, которая даст вам новые знания.

Депутат рассказала о критериях для кандидатов: возраст - от 20 до 50 лет включительно, уровень образования – не ниже незаконченного высшего или среднего профессионального. Участниками могут стать члены и сторонники партии, а также помощники депутатов, активные участники реализации партийных проектов, члены «Молодой Гвардии».

Проект проходит в несколько этапов и первым из них является регистрация участников на официальном сайте «Политический лидер» politleader.er.ru, которая уже началась и продлится до 28 декабря 2018 года. Там же можно ознакомиться с условиями участия, положением и следующими этапами проекта.